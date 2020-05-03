«Академик Черский» подошел к российским берегам для завершения «Северного потока - 2»

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3 мая 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: North stream 2/globallookpress.com

Способное достроить трубопровод «Северный поток-2» судно «Академик Черский» подошло к Калининградским берегам на Болтике. Известно, что в феврале корабль вышел из Находки и направился в Сингапур, после чего несколько раз менял свое направление.

Согласно порталу по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder, «Академик Черский» накануне вошел в зону строительства «Северного потока-2» недалеко от датского острова Борнхольм и взяло курс на Калининград. Принадлежащее «Газпрому» судно остановилось в Гданьском заливе.

Ранее политолог Андрей Суздальцев объяснил, зачем нужен такой сложный маршрут передвижения судна.