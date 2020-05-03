«Академик Черский» подошел к российским берегам для завершения «Северного потока - 2»

Способное достроить трубопровод «Северный поток-2» судно «Академик Черский» подошло к Калининградским берегам на Болтике. Известно, что в феврале корабль вышел из Находки и направился в Сингапур, после чего несколько раз менял свое направление.
Согласно порталу по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder, «Академик Черский» накануне вошел в зону строительства «Северного потока-2» недалеко от датского острова Борнхольм и взяло курс на Калининград. Принадлежащее «Газпрому» судно остановилось в Гданьском заливе.
Ранее политолог Андрей Суздальцев объяснил, зачем нужен такой сложный маршрут передвижения судна.