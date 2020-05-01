Оператор «Северного потока — 2» ответил на замечание BNetzA о регулировании проекта

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1 мая 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG не согласен с замечанием Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о регулировании проекта. 1 мая издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения BNetzA сообщило, что регулятор собирается отклонить заявку на освобождение «Северного потока — 2» от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.

В директиве закреплено, что компания, поставляющая газ, не может владеть участком трубопровода в немецких водах.

По данным издания, BNetzA 1 мая разослало проект решения сторонам процесса. Ответы ждет до 8 мая, после чего примет окончательное решение.

«Мы будем ждать официального решения регулятора. Разумеется, мы оценим его и предпримем дальнейшие действия по защите наших прав», - сообщили предствители Nord Stream 2 AG.

США ввели санкции в отношении проекта и сроки его ввода пришлось перенести. Судно корпорации «Газпром» «Академик Черский», которое способно достроить газапровод «Северный поток — 2», вновь сообщило о смене курса.