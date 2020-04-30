Судно «Академик Чарский», способное достроить «Северный поток — 2», вновь сообщило о смене курса

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30 апреля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

gazprom.ru, globallookpress.com

Судно корпорации «Газпром» «Академик Чарский», которое способно достроить газапровод «Северный поток — 2», вновь сообщило о смене курса. Судно продолжает идти через пролив Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским, по дну которого проходит строящийся газопровод, курс сменило с Находки на Калининград.

По данным портала Marine Traffic, «Академик Чарский» должен дойти до Калининграда 1 июля.

Министр энергетики РФ Александр Новак в конце 2019 года заявлял, что с помощью «Академика Чарского» можно достроить газопровод и это судно - один из вариантов завершения реализации «Северного потока — 2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

Санкции в отношении проекта ввели США. Швейцария забрала свое судно, которое работало в море.

29 апреля глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон пригрозил приложить все усилия, чтобы сорвать реализацию «Северного потока — 2». Макогон надеется на помощь в этом Евросоюза. По его мнению, газопровод якобы «идет вразрез с европейскими принципами солидарности».