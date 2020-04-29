Украина пообещала сорвать достройку «Северного потока-2»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 апреля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Gazprom/Instagram.com, судно Castoro 10

Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон дал обещание приложить все усилия, чтобы помешать введению в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2».

После истечения контракта в 2025 году «Газпрому» нет смысла продолжать транзит через Украину, если он достроит «Северный поток-2», заявил Макогон: «Очевидно, что если «Газпром» достроит «Северный поток-2», то мощности украинской ГТС станут избыточными для него».



Он также добавил, что Киев надеется на помощь Евросоюза в этом вопросе, так как «Северный поток-2» якобы противоречит «европейским принципам солидарности».

Ранее заместитель министра госактивов Польши Януш Коввальский в рамках разговора с журналистами заявил, чтоВаршава намерена попытаться наложить арест на активы газопровода «Северный поток – 2».