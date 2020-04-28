В Польше сообщили о намерении арестовать активы

Заместитель министра госактивов Польши Януш Коввальский в рамках разговора с журналистами заявил, что Варшава намерена попытаться наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2".

По словам Коввальского, польские власти предпримут такую попытку, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" деньги, которые причитаются ей по Стокгольмскому арбитражу. Замминистра госактивов Польши заметил, что этот шаг позволит затормозить строительство второй ветки газопровода . Также он заявил, что следует отказаться от любых уступок в отношении "Газпрома", пока не будут выплачены шесть миллиардов злотых (около 1,43 миллиарда долларов).

Напомним, в конце марта PGNiG сообщила, что выиграла дело у "Газпрома" в Стокгольме по Ямальскому контракту, поэтому компании якобы причитаются шесть миллиардов злотых. В "Газпром экспорте" в свою очередь заметили, что в настоящий момент решение арбитража рассматривается, поэтому оценка суммы будущих выплат польской стороне является преждевременной.