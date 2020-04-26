Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило пункт назначения

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26 апреля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Способное достроить трубопровод «Серный поток-2» судно «Академик Черский» в очередной раз сменило маршрут. Теперь принадлежавший Газпрому корабль проходит пролив Ла-Манш.

По данным порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, «Академик Черский» движется в направлении Северного моря и проходит пролив Ла-Манш, разделяющий побережья Франции и Великобритании. Отмечается, что судно находится в пути 76 дней.

«Академик Черский» может прибыть в российский порт 1 июля. При этом в начале февраля трубоукладчик вышел из Находки и отправился в Балтийское море, чтобы достроить «Северный поток – 2»

Ранее эксперт объяснил, как перемещение судна может отразиться на строительстве трубопровода «Северный поток-2».