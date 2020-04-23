Эксперт рассказал, как перемещение судна «Академик Черский» отразится на строительстве «Северного потока-2»

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23 апреля 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: Академик Черский, сайт: flot.gazprom.ru

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил, как перемещение судна “Академик Черский” может отразиться на строительстве трубопровода “Северный поток-2”.

"Никаких изменений в части оценок графика строительства сейчас делать не стоит. Пока все движется по плану, насколько я это себе представляю. Что разумно, компания это делает без особого афиширования”, - пояснил он радио Sputnik.

Гривач считает, что создать режим “максимальной тишины” вокруг завершения проекта на данном этапе разумное решение. По его словам, введенные США против строительства “Северного потока-2” санкции показали, “что нужно действовать достаточно осмотрительно”.

Ранее эксперт прокомментировал очередную смену маршрута способного достроить «Серверный поток-2» судна.

“Академик Черский” несколько раз поменял направления. Сейчас судно движется в сторону Египта.