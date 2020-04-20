Способное достроить «Северный поток - 2» судно сменило маршрут

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20 апреля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Myshiptracking

Фото: Северный поток - 2, globallookpress.com

Способное достроить трубопровод «Серный поток-2» судно «Академик Черский» в очередной раз сменило маршрут. Теперь принадлежавший Газпрому корабль вышел из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и отправился в египетский Порт-Саид.

Отмечается, что в начале февраля «Академик Черский» вышел из Находки и отправился в Балтийское море, чтобы достроить «Северный поток – 2». Позже трубоукладчик направился в сторону Сингапура, а после еще несколько раз сменил маршрут.

Напомним, что США в прошлом году подготовили пакет санкций в отношении газопровода, чтобы помешать его строительству. Однако глава Минэнерго Александр Новак заявил, что «Академик Черский» может стать вариантом, который позволит завершить работу.