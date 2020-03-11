Путин оценил санкции США в отношении «Северного потока – 2»

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11 марта 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин прокомментировал санкции руководства Соединенных Штатов Америки в отношении газопровода "Северный поток – 2". Политик объяснил, зачем Вашингтон вводит ограничения.

Владимир Путин отметил, что при помощи санкций США пытаются снизить конкурентоспособность европейской экономики и дать преимущества американскому сжиженному газу.

По словам российского лидера, Вашингтон твердо намерен обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в собственных корыстных интересах, нанося тем самым вред потребителю в Европе.