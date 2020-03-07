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Остановить строительство "Северного потока — 2" потребовали экологи в Германии

, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Остановить строительство
Nord Steram 2, globallookpress.com/

Остановить строительство "Северного потока — 2" потребовали экологи в Германии. Глава немецкого Общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер заявил о необходимости проверить воздействие природного газа на климат и выяснить, в каких условиях добывают "голубое топливо" в России.

Немецкие защитники природы, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, подчеркнули, что разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности, - сообщает WirtschaftsWoche.

Экологи намерены обратится в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода, проходящего от России до Германии.

Эколог-юрист, готовившая заключение от имени института в Берлине, без уточнения источника информации, привела данные, что выбросы метана при добыче газа в России и Европе "выше, чем было указано исполнителями проекта".

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