Украина и США ищут способы помешать строительству

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном меры, направленные против строительства трубопровода Северный поток – 2. Известно, что Россия делает все возможно, чтобы начать эксплуатацию газопровода вовремя.
«Игра еще не закончена. Россияне попытаются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода… Мы сейчас обсуждаем … как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно», - высказал руководитель компании.
Коболев выразил надежду, что США поддержат их в этом направлении. По его словам, санкции являются одной из главных мер, которые могут помешать России, передает СП.
Ранее сообщалось, что способное достроить Северный поток – 2 судно снова сменило маршрут. При этом эксперт объяснил, что это могло бы значить.