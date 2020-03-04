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Украина и США ищут способы помешать строительству "Северного потока - 2"

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Украина и США ищут способы помешать строительству
Фото: pixabay.com

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном меры, направленные против строительства трубопровода Северный поток – 2. Известно, что Россия делает все возможно, чтобы начать эксплуатацию газопровода вовремя.

«Игра еще не закончена. Россияне попытаются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода… Мы сейчас обсуждаем … как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно», - высказал руководитель компании.

Коболев выразил надежду, что США поддержат их в этом направлении. По его словам, санкции являются одной из главных мер, которые могут помешать России, передает СП. 

Ранее сообщалось, что способное достроить Северный поток – 2 судно снова сменило маршрут. При этом эксперт объяснил, что это могло бы значить.

БА

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Украина и США ищут способы помешать строительству

Украина и США ищут способы помешать строительству "Северного потока - 2"

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном меры, направленные против строительства трубопровода Северный поток – 2. Известно, что Россия делает все возможно, чтобы начать эксплуатацию газопровода вовремя.

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