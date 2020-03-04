Украина и США ищут способы помешать строительству

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4 марта 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном меры, направленные против строительства трубопровода Северный поток – 2. Известно, что Россия делает все возможно, чтобы начать эксплуатацию газопровода вовремя.

«Игра еще не закончена. Россияне попытаются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода… Мы сейчас обсуждаем … как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно», - высказал руководитель компании.

Коболев выразил надежду, что США поддержат их в этом направлении. По его словам, санкции являются одной из главных мер, которые могут помешать России, передает СП.

Ранее сообщалось, что способное достроить Северный поток – 2 судно снова сменило маршрут. При этом эксперт объяснил, что это могло бы значить.