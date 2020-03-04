Эксперт объяснил, почему способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило маршрут

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4 марта 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/www.imago-images.de/globallookpress.com

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, куда направилось способное достроить трубопровод Северный поток – 2 судно «Академик Черский». Известно, что принадлежавший Газпрому корабль в очередной раз сменил направление.

«Указание порта Суэц в качестве пункта назначения показывает, что это лишь очередная промежуточная точка в движении российского трубоукладчика … В Египте ему делать нечего – судно пойдет через Средиземное море к европейским берегам. Этот маршрут не оставляет сомнений, что "Академик Черский" направляется в Балтийское море для достройки "Северного потока-2"», - пояснил эксперт ФБА "Экономика сегодня".

При этом Фролов в шутку добавил, что судно может везти гуманитарную помощь заразившимся коронавирусом в Италии. Он отметил, что сейчас достройка Северного потока - 2 расписана по новому графику, которого Россия старается придерживаться. Однако эксперт считает, что риски задержки строительства все еще остаются.

«Риски при этом все еще остаются – полностью они "обнулятся" только когда по "Северному потоку-2 пойдет первый газ. Так, "Академик Черский", к примеру, может быть задержан под предлогом карантина или по другому надуманному поводу в пути следования – на его пути немало стран, являющихся официальными союзниками США и членами НАТО. Но "Газпром" явно просчитывал и такие варианты перед тем, как принял решение направить трубоукладчик в обход Евразии по югу», - заключил он.