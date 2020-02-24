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Способное достроить "Северный поток - 2" судно cменило маршрут

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Способное достроить
North stream 2/globallookpress.com

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое должно было прибыть 22 февраля в Сингапур, сменило свой маршрут и направилось в порт столицы Шри-Ланки Коломбо. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов «Marine Traffic» и «Vesselfinder».

Известно, что трубоукладчик сменил свой маршрут 24 февраля. Отмечается, что судно дойдет до столицы Шри-Ланки ближе к 18 марта. Сейчас «Академик Черский» продолжает следовать в сторону Сингапура.

Судно, по словам министра энергетики РФ Александра Новака являлась одним из способов, который позволит достроить «Серверный поток – 2». Однако его будет нужно немного подготовить.

БА

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