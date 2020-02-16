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В "Газпроме" развеяли сомнения США по "Северному потоку-2": "Никогда не говори никогда"

, 07:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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gazprom.ru, globallookpress.com

В "Газпроме" развеяли сомнения США по газопроводу "Северный поток-2". Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток — 2" из-за того, что у нее нет специального оборудования, в том числе судна -  трубопрокладчика.

На Мюнхенской конференции по безопасности глава американского Минэнерго США заявлял, что Россия не сможет завершить проект из-за отсутствия необходимых технологий.  США ввели санкции в отношении России, и в конце 2019 года швейцарская компания Allseas приостановила глубоководную укладку труб из-за опасения санкции Америки.

Руководитель пресс-службы "Газпрома" Сергей Куприянов ответил на заявление Бруйетта по поводу "Северного потока-2": "Никогда не говори никогда".

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