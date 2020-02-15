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Глава австрийской нефтегазовой компании OMV уверен, что Россия найдет судно для укладки труб «Северного потока-2»

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV уверен, что Россия найдет судно для укладки труб «Северного потока-2»
Stefan Sauer, globallookpress.com

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле убежден, что Россия сможет завершить проект «Северный поток-2». Компания OMV - один из партнеров «Газпрома» по строительству газопровода, финансирует проект.

Для завершения строительства необходимо проложить несколько километров труб, и для этих работ необходимо специальное судно.  В конце прошлого года власти США ввели санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В США потребовали от компаний, ведущих прокладку труб, остановить строительство. Компания-трубоукладчик Allseas уже приостановила работы.

Глава OMV AG Райнер Зеле уверен, что Россия сможет найти судно для завершения строительства газопровода, - сообщает Bloomberg. «.. готов поспорить, они найдут судно», — сказал Зеле. Он отметил, что не знает, как именно «Газпром» будет завершать строительство газопровода и сколько времени это займет.

ИЧ

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