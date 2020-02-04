Немецкие СМИ пишут о планах США ввести новые санкции в отношении «Северного потока-2»

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4 февраля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Палата представителей и Сенат США готовят новые санкции против проекта газопровода "Северный поток-2" и могут ввести ограничения в скором времени. О готовящихся американский санкция в отношении "Северного потока-2" пишет немецкое издание Handelsblatt .

По информации инсайдеров среди дипломатов в США, санкции могут быть введены в феврале-марте текущего года. Недавно США пригрозили санкциями компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода. Ноые санкции могут быть направлены на европейских инвесторов и будущих покупателей российского газа.

Представители немецкого концерна Uniper - партнера "Газпрома" по строительству "Северного потока-2", информирована о препятствиях США предотвратить ввод в действие газопровода, который прокладывается по дну Балтийского моря от России до Германии.