МИД РФ: американские санкции против

В Министерстве иностранных дел России в пятницу, 17 января, заявили, что недавние санкции Соединенных Штатов Америки против проекта газопровода "Северный поток – 2" выглядят как жест отчаяния.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что политика искусственных ограничений рано или поздно ударит по интересам Вашингтона. В МИД подчеркнули, что данный жест со стороны американских властей не способен заблокировать энергетический проект, который выгоден и для России, и для Европы.