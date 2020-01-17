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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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МИД РФ: американские санкции против "Северного потока – 2" являются жестом отчаяния

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МИД РФ: американские санкции против
МИД, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
В Министерстве иностранных дел России в пятницу, 17 января, заявили, что недавние санкции Соединенных Штатов Америки против проекта газопровода "Северный поток – 2" выглядят как жест отчаяния.
 
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Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что политика искусственных ограничений рано или поздно ударит по интересам Вашингтона. В МИД подчеркнули, что данный жест со стороны американских властей не способен заблокировать энергетический проект, который выгоден и для России, и для Европы.
 
20 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который, в частности, предусматривает введение санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".
ЕТ

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