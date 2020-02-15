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Глава Минэнерго США убежден, что Россия не сможет самостоятельно достроить "Северный поток – 2"

, 21:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава Минэнерго США убежден, что Россия не сможет самостоятельно достроить
Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Министр энергетики США Дэн Бруйетт на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу заявил, что Россия не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток – 2".

Бруйетту задали вопрос, считает ли он, что РФ удастся обойти санкции Соединенных Штатов Америки и завершить строительство газопровода самостоятельно. Министр убежден, что страна не сможет этого сделать. "Им грозит очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий", – утверждает глава американского ведомства.

Накануне глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле выразил уверенность в том, что Россия сможет найти необходимое для успешного завершения проекта судно. Министр энергетики РФ Александр Новак в свою очередь заявил, что газопровод может быть достроен при помощи судна "Академик Черский", но его следует дополнительно подготовить к работам на Балтике.

ЕТ

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