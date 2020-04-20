Эксперт объяснил, почему способное достроить «Северный поток-2» судно сменило маршрут

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20 апреля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Северный поток-2, globallookpress.com

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко прокомментировал очередную смену маршрута способного достроить «Серверный поток-2» судна «Академик Черский». По его словам, причин может быть несколько.

«Сложно сказать, связано ли изменение курса с тем, что «Академик Черский» будет использоваться для каких-то других целей или с необходимостью его модернизации, но это может быть косвенным признаком того, что работы по достройке трубопровода могут быть сдвинуты [из-за пандемии]», - пояснил он.

Маринченко отметил, что в 2020-2021 гг. главной задачей Газпрома будет не строительство трубопровода, а балансирование денежных потоков в условиях беспрецедентного падения цен на газ в Европе. Он добавил, что перенос ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» почти никак не отразилось бы на финансовых показателях компании.

«…украинских транзитных мощностей более чем достаточно для выполнения экспортных контрактов», - заключил он.

Ранее сообщалось, что судно «Академик Черский» снова сменило направление.