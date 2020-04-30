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Политолог оценил маршрут судна «Академик Черский»: «Наступает последний этап»

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Политолог оценил маршрут судна «Академик Черский»: «Наступает последний этап»
фото: Северный поток - 2, Nord Stream AG / globallookpress.com

Политолог, независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев объяснил, зачем нужен такой сложный маршрут передвижения способного достроить «Северный поток-2» судна «Академик Черский».

«"Академик Черский" посетил некоторые порты, где, судя по всему, получил дополнительное оборудование. Он готовится к броску. Другого судна для достройки "Северного потока-2" у нас нет, а арендовать суда зарубежных партнеров из-за санкций невозможно. Он немного тянет время, собирает оборудование в разных портах, потому что идеальные условия для достройки – это конец лета, когда Балтика спокойна. Можно строить и зимой, но это очень тяжело», - высказал эксперт радио Sputnik.

Суздальцев считает, что очередная смена направления означает, что наступает «последний этап» переброски судна. По его словам, сейчас нет острой необходимости в срочном завершении строительства трубопровода из-за падения спроса на газ в Европе на фоне пандемии. Однако «Северный поток-2» будет достроен, т.к. он способствует стабилизации ситуации в соглашении со «скандальным партнёром» Украиной и обеспечивает интересы РФ на газовом рынке, пояснил он.

Ранее сообщалось, что «Академик Черский» вновь сменил маршрут. На прошлой неделе он сделал это два  или три раза.

БА
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