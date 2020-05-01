Cудно «Академик Черский» подошло к месту остановки работы по «Северному потоку–2»

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1 мая 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

neftegaz.ru

Судно - краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) «Академик Черский», которое способно завершить строительство газопровода «Северный поток–2», подошло к району, в котором остановилась прокладка трубы.

Согласно информации порталов Myshiptracking и Vesselfinder, судно «Академик Черский» приближается к острову Борнхольм в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. В этом районе оборвалась укладка трубопровода.

Судно «Академик Черский» принадлежит дочерней компании «Газпрома» ООО «Газпром флот». США в конце 2019 года ввели санции в отношении России. Основной подрядчик «Газпрома» — швейцарская компания Allseas — приостановила работы в Дании и отвела все свои суда, строившие трубопровод.

Министр энергетики РФ Александр Новак после этого заявил, что проект может быть реализован при помощи судна «Академик Черский», которое на тот момент находилось на Дальнем Востоке с октября 2019 года.

Судно «Академик Черский» в начале февраля вышло из порта Находка и направилось в Сингапур.

Потом появилась информация о смене маршрута судна. В порт трубоукладчик не зашел и направился в Коломбо - столицу Шри-Ланки. В начале марта судно сменило курс на Суэц в Египте, куда должно было прибыть 25 числа. По данным на 17 марта, «Академик Черский» находился у северной оконечности Мадагаскара и двигался в сторону Мозамбика. 20 апреля судно вновь поменяло маршрут и направилось уже в Порт-Саид в Египте.

Судно корпорации «Газпром» «Академик Черский» недавно сообщало о смене курса.