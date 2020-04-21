Экономист прогнозирует в скором времени обнищание россиян

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21 апреля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Комсомольская правда", "Фонтанка"

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Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал о последствиях нынешнего экономического кризиса и падения цен на нефть до минимальных значений для российского населения.

Экономист прогнозирует усиление роли контролирующих и бюрократических структур. Увеличится доля и роль государств в экономике. "Как говорится, все, друзья, приплыли. Сидя на нефтяной игле и понимая вдруг всю зыбкость оной, наша страна, наши отцы-кормильцы обязаны, по идее, сказать: ой", - отметил Евгений Коган. Он считает, что резкое сворачивание финансирования нефтяной отрасли приведет к крупным банкротствам. Частный бизнес уйдет в онлайн, что вызовет всплеск хакерских атак во всем мире.

Мало кто из граждан России станет богаче в этой ситуации. "Есть те, кто станут чуть богаче. Но их очень мало. И есть те, кто станут беднее - все остальные. В целом - да. Россияне действительно обеднеют. Все мы так или иначе зависим от нефтяных котировок", - подчеркнул Коган.

Он отметил, что у нашего государства есть огромные золотовалютные резервы," у России достаточно неплохо с Фондом национального благосостояния. Другое дело, как он будет работать". Власть не спешит сейчас помогать населению. Но завтра, по мнению экономиста, "будет некому помогать. Завтра оголодавшие люди, которых заперли на карантине, будут говорить о своей правде". .. "То есть либо мы выходим на работу и лихорадочно начинаем что-то делать. Либо просто получим многие миллионы людей, которые, мягко говоря, озлоблены".

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.