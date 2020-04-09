Россия и Саудовская Аравия могут сильно сократить добычу нефти

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 апреля 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в ОПЕК сообщили, что Саудовская Аравия и Россия в ходе видеоконференции достигли договоренностей в вопросе сокращения нефти. Об этом стало известно в четверг, 9 апреля.

Отмечается, что добыча нефти сократится до 20 миллионов баррелей в сутки. Такие действия должны повлиять на ситуацию с "черным золотом" на мировом энергетическом рынке.

При этом издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники уточнило, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр. в сутки, а Россия - на 2 млн барр. Однако в общей сложности планируется вывести с рынка около 20 млн баррелей.

Ранее стало известно, на каких условиях Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти.