Известны примерные условия Саудовской Аравии для сокращения добычи нефти

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9 апреля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на знакомый с позицией королевства источник сообщили, что Саудовская Аравия согласна сократить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки. Однако на основании определённых условий.

«Саудовская Аравия согласна на сокращение добычи в объеме до 4 миллионов баррелей в сутки, но только от своего рекордного уровня производства в 12,3 миллиона баррелей в сутки, достигнутого в апреле», - пояснил собеседник.

Кроме того, страны ОПЕК+ в четверг обсудят создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств. При этом Россия готова принять участие в новой сделке.

Ранее экономист Василий Колташов перечислил ошибки, которые допускает Россия в ситуации по нефти.