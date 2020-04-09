Началась видеоконференция стран ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка

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9 апреля 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, а также государства вне альянса начали заседание в дистанционном формате по вопросу возобновления сделки по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка на фоне распространения коронавируса. Об этом стало известно в четверг, 9 апреля.

Отмечается, что каждый министр энергетики будет выступать из рабочего кабинета на территории своей страны. При этом трансляция для представителей СМИ организовывать не будут, сообщил источник в одной из делегаций.

Свое участие во встрече подтвердили Аргентина, Индонезия, Египет, Тринидад и Тобаго. Однако о США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Колумбии, Норвегии, Эквадоре и Чаде подробная информация неизвестна.

Ранее стало известно, на каких условиях Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти.