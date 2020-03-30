Цена российской нефти Urals снизилась до уровня 1999 года

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 марта 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Цена российской нефти Urals достигла минимального уровня с 1999 года. Нефть, которая поставляется в Северо-Западную Европу, в пятницу, 27 марта, стоила 16,2 доллара за баррель. По данным ценового агентства Argus Media, за неделю нефть Urals подешевела на 5,51 доллара за баррель, а скидка на нее увеличилась на 1,25 доллара за баррель — до отметки в 4,75 доллара, что стало максимумом с 2008 года.

Эксперты агентства считают, что цена на нефть может оставаться низкой довольно продолжительное время из-за сокращения нефтепереработки. Стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.

Страны ОПЕК+ в начале марта не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти и о ее продлении. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном снижении добычи. Россия предлагала сохранить действующие условия.

С 1 апреля участники сделки ОПЕК+ не будут иметь обязательств друг перед другом. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская Saudi Aramco уже объявили о планах увеличить поставки нефти. После этого произошел обвал нефтяных котировок на мировых рынках.

Из-за резкого снижения цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции ситуация на мировом и российском финансовых рынках ухудшилась.