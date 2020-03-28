Спрос на нефть Саудовской Аравии падает: что дальше

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28 марта 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Фото: соцсети

Спрос на нефть из Саудовской Аравии снижается со стороны Европы, США и Индии на фоне распространения коронавируса. Россия удерживает свои позиции. Москва уже договорилась о поставках нефти в Китай. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Тем временем мировые цены на нефть выросли после того, как лидеры «Большой двадцатки» пообещали вложить более 5 триллионов долларов в восстановление мировой экономики. Инвесторы оживились. Конечно, это следует иметь в виду. Нам пора запускать новые интересные проекты!

С начала марта нефть резко подешевела после срыва сделки ОПЕК+ о снижении ее добычи. Саудовская Аравия предлагала ее существенно снизить, а Россия − сохранить прежние условия.

Стремясь к вытеснению России с мирового энергетического рынка, Эр-Рияд увеличил объем продажи нефти и снизил цены на нее. Однако вскоре потребовалось сократить расходы бюджета и отказаться от предоставления скидок на поставки нефти своим покупателям.

И вот Саудовская Аравия начала испытывать трудности с продажей своей нефти. Как прогнозируют эксперты, ради сохранения места под солнцем, то есть своей ниши на нефтяном рынке в Европе, саудовцам придется еще больше снизить цены на нефть в апреле.

Как пишет Газета.ru, со ссылкой на The Wall Street Journal, многие европейские и американские нефтеперерабатывающие заводы отказываются покупать дополнительные объемы нефти из Саудовской Аравии и ОАЭ по низкой цене. Саудовская нефть явно теряет популярность на нефтяном рынке в то время, как Китай закупил 1,6 миллиона тонн российской нефти марки Urals.

Экономики стран Персидского залива могут не выдержать цены на нефть ниже 20 долларов за баррель. Фактор давления США на Саудовскую Аравию не замедлит сказаться. К тому же, пандемия окажет воздействие на спрос нефти. От него напрямую будут зависеть рыночные цены.

Хотя СМИ заговорили о «ценовой войне» между Россией и саудовцами, руководство стран отрицает факт ее наличия. По всей вероятности, о сотрудничестве пока тоже не может идти речи.