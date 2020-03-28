Bloomberg прогнозирует затяжную нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией

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28 марта 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Агентство Bloomberg предполагает, что между Москвой и Эр-Риядом может разразиться самая настоящая нефтяная война, поскольку ни одна из сторон не собирается отказываться от своих позиций относительно цен на нефть.

Отмечается, что ранее Саудовская Аравия подтвердила свою позицию в вопросе стоимости нефти. Эр-Рияд не проводил переговоров с Москвой по этому вопросу.

«Их спор угрожает превратиться в выживание наиболее приспособленных по Дарвину, из-за которого как союзники, так и противники двух стран, включая американские сланцевые нефтяные компании, могут быть вытеснены с рынка», - сообщает Bloomberg.