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Падение цен на нефть и курса рубля не повлияет на индексацию пенсий россиян

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Падение цен на нефть и курса рубля не повлияет на индексацию пенсий россиян
Елена Бибикова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Пенсии россиян будут проиндексированы, несмотря на падения курса рубля, последовавшего из-за обвала нефтяных котировок. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова успокоила россиян, сообщив о сохранении индексации как выплат пенсионерам, так индексации социальных выплат.

Бибикова призвала не сомневаться, что все выплаты проиндексируют. "Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий, — будет выполнено", - пояснила сенатор. Бибикова призвала россиян не бояться снижения реальных доходов из-за обвала курса рубля.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание, на котором обсудили меры по сохранению стабилизации российской экономики.

В Госдуме прогнозируют рост цен на товары с импортными комплектующими. Саудовская Аравия считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. В ОПЕК говорят, что Эр-Рияд не объявлял Москве ценовую войну в сфере энергетики. 

ИЧ

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