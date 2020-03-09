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9 марта 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Елена Бибикова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Пенсии россиян будут проиндексированы, несмотря на падения курса рубля, последовавшего из-за обвала нефтяных котировок. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова успокоила россиян, сообщив о сохранении индексации как выплат пенсионерам, так индексации социальных выплат.

Бибикова призвала не сомневаться, что все выплаты проиндексируют. "Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий, — будет выполнено", - пояснила сенатор. Бибикова призвала россиян не бояться снижения реальных доходов из-за обвала курса рубля.

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