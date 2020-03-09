В Госдуме прогнозируют рост цен на товары с импортными комплектующими

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9 марта 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предположил, что россияне скоро "на своем кармане" ощутят падение цена на нефть и рост курсов иностранных валют. Российский рубль "упал" из-за падения цены на нефть на 30 процентов.

Евро подскочило почти до 85 рублей, доллар - до 74. Член КПРФ Щаров считает что цены на товары, при производстве которых используются импортные комплектующие, а это автомобили, продукты в течение двух-трех лет будут устойчиво расти.

Наше производство закупает за рубежом комплектующие для автомобилей, оборудование для производств, некоторые полуфабрикаты для производства пищевой продукции, компьютерный софт.

По прогнозу парламентраия, цены будут расти не резко, но опережающими темпами. По мнению Щапова,

инфляция этого не покажет, но население "на своем кармане ощутит, как это было в 2009 и 2015 годах".

Аналитики говорят, что вторник, 10 марта, может стать "кровавой баней" для российского фондового рынка.

По последним данным торгов, курс рубля продолжает понижаться к доллару и евро на фоне обрушения цен на нефтяном рынке из-за срыва сделки стран-участниц ОПЕК.