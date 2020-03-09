Все новости >>

//Экономика 13+

В Госдуме прогнозируют рост цен на товары с импортными комплектующими

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме прогнозируют рост цен на товары с импортными комплектующими
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предположил, что россияне скоро "на своем кармане" ощутят падение цена на нефть и рост курсов иностранных валют.  Российский рубль "упал" из-за падения цены на нефть на 30 процентов.

Евро подскочило почти до 85 рублей, доллар - до 74. Член КПРФ Щаров считает что цены на товары, при производстве которых используются импортные комплектующие, а это автомобили, продукты в течение двух-трех лет будут устойчиво расти.
Наше производство закупает за рубежом комплектующие для автомобилей, оборудование для производств, некоторые полуфабрикаты для производства пищевой продукции, компьютерный софт.
По прогнозу парламентраия, цены будут расти не резко, но опережающими темпами. По мнению Щапова,
инфляция этого не покажет, но население "на своем кармане ощутит, как это было в 2009 и 2015 годах".

Аналитики говорят, что вторник, 10 марта, может стать "кровавой баней" для российского фондового рынка. 

По последним данным торгов, курс рубля продолжает понижаться к доллару и евро на фоне  обрушения цен на нефтяном рынке из-за срыва сделки стран-участниц ОПЕК.

ИЧ

//картина дня

В мире

На Украине поведали о желании премьера Шмыгаля получить от РФ миллиардную взятку за отмену блокады Крыма

Новый премьер Украины захотел получить от России миллиардную взятку за отмену блокады Крыма?

Борис Бабин, бывший «представитель президента Украины в Крыму», прокомментировал заявление нового главы правительства страны Дениса Шмыгаля о возможности прекратить водную блокаду полуострова.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали американцы. Такая версия изложена на страницах отечественных интернет-СМИ.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что празднование…