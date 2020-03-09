Аналитик назвал вторник

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9 марта 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов отреагировал на сообщение об обвале рубля из-за 30% падения цен на нефть после срыва сделки стран – участниц ОПЕК. По его словам, вторник, 10 марта, может стать «кровавой баней» для российского фондового рынка.

«Завтра у нашего фондового рынка может быть "кровавая баня", если все так и останется. Завтра, когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант - если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи», - пояснил эксперт.

Дроздов добавил, что сейчас на рынках началась «чистейшей воды истерика». Он считает, что вся ситуация, не более чем «спекулятивный фактор».

«Логично было бы увидеть снижение еще на 5 долларов, но не такой обвал. Но это биржевой рынок – а это спекуляции. Я в своей практике не видел дневного падения цен на нефть более чем на 30%», - заключил аналитик, отметив, что на рынке более 10 лет.

Ранее старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов заявил, что ЦБ может повысить свою ключевую ставку.