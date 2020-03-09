Эксперт считает, что ЦБ повысит ключевую ставку из-за падения курса рубля

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9 марта 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов отреагировал на сообщение о падении рубля из-за 30% обрушения цен на нефть. Евро – 95 руб., а доллар – 75. По его словам, Центральный банк РФ может повысить свою ключевую ставку из-за опасения резкого роста цен.

«Поскольку резкий рост курса доллара действительно является проинфляционным фактором, мы не исключаем встречных действий ЦБ, в том числе и повышения ключевой ставки», - высказал эксперт.

Проклов отметил, что если ситуация на нефтяном рынке не стабилизируется в ближайшее время, то банковскому сектору придется пройти очередной тест на устойчивость к внешним шокам. Он добавил, что в экстренной ситуации ЦБ оперативно предпримет все необходимые действия, направленные на предоставление банкам ликвидности.

Ранее заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГСАлексей Ведев сообщил, что текущий обвал рубля и нефти является спекулятивным и краткосрочным.