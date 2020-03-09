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Эксперт: поддаваться панике и бежать за валютой не следует

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эксперт: поддаваться панике и бежать за валютой не следует
рубль, pixabay.com
Эксперт утром в понедельник, 9 марта, заявил, что текущий обвал рубля и нефти является спекулятивным и краткосрочным. По словам специалиста, бежать со всех ног за валютой сейчас не следует.
 
Заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев отметил, что поддаваться панике не следует.
 
Эксперт оценивает текущую ситуацию как краткосрочный эффект. По его словам, нынешний уровень цен на нефть никого не устраивает, поэтому он убежден, что соглашение будет достигнуто.
 
Ведев с августа 2014 по февраль 2017 года находился на посту замминистра экономического развития РФ, в частности, он курировал макроэкономическое прогнозирование.
ЕТ

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