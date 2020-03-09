Все новости >>

//Экономика 13+

Курс рубля вновь незначительно снизился

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Курс рубля вновь незначительно снизился
Фото: pixabay.com

По данным торгов, курс рубля продолжает понижаться к доллару и евро на фоне 30% - ого обрушения цен на нефтяном рынке из-за срыва сделки стран-участниц ОПЕК. Известно, что, евро – 85 руб., а доллар – 75.

Отмечается, что по состоянию на 14.11 курс доллара составляет 74,86 руб., а евро – 85,23. При этом в ходе торгов на рынке Forex доллар доходил до показателя в 75,6 руб., а евро – до 86, 09 руб.

Ранее сообщалось, что марки Brent и WTI смогли отыграть 30 процентов утреннего обвала.

Кроме того, эксперты разошлись во мнениях. Одни считают, что ситуация носит спекулятивный характер, другие, что предстоящий вторник может стать «кровавой баней» для фондового рынка России.

БА

//картина дня

В мире

На Украине поведали о желании премьера Шмыгаля получить от РФ миллиардную взятку за отмену блокады Крыма

Новый премьер Украины захотел получить от России миллиардную взятку за отмену блокады Крыма?

Борис Бабин, бывший «представитель президента Украины в Крыму», прокомментировал заявление нового главы правительства страны Дениса Шмыгаля о возможности прекратить водную блокаду полуострова.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали американцы. Такая версия изложена на страницах отечественных интернет-СМИ.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что празднование…