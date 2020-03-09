Курс рубля вновь незначительно снизился

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9 марта 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

По данным торгов, курс рубля продолжает понижаться к доллару и евро на фоне 30% - ого обрушения цен на нефтяном рынке из-за срыва сделки стран-участниц ОПЕК. Известно, что, евро – 85 руб., а доллар – 75.

Отмечается, что по состоянию на 14.11 курс доллара составляет 74,86 руб., а евро – 85,23. При этом в ходе торгов на рынке Forex доллар доходил до показателя в 75,6 руб., а евро – до 86, 09 руб.

Ранее сообщалось, что марки Brent и WTI смогли отыграть 30 процентов утреннего обвала.

Кроме того, эксперты разошлись во мнениях. Одни считают, что ситуация носит спекулятивный характер, другие, что предстоящий вторник может стать «кровавой баней» для фондового рынка России.