СМИ: Саудовская Аравия считает Россию важнейшим партнером по нефти

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9 марта 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Саудовская Аравия считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. В ОПЕК говорят, что Эр-Рияд не объявлял Москве ценовую войну в сфере энергетики. Источник ТАСС в ОПЕК сообщил, что Россия по-прежнему очень важный партнер для Саудовской Аравии и "механизм ОПЕК+ жив и может работать".

Собеседник подтвердил, что без решения ОПЕК+ ничто не ограничивает планы Saudi Aramco в апреле. По данным информатора, "за происходящее сейчас на рынке нефти несут ответственность все участники сделки, особенно его крупнейшие участники".

Нефтяные котировки обрушились на фоне развала сделки ОПЕК. Соглашение перестанет действовать 1 апреля, и страны-производители без ограничений смогут наращивать добычу нефти. Стоимость нефти марки Brent начала снижаться еще в пятницу, 6 марта, на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи.

В понедельник, 9 марта, цена североморской нефти Brent понизилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, цена на WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов цена на Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель.

Из-за обрушения цен на нефть на международном валютном рынке взлетели курсы доллара и евро.

В Госдуме прогнозируют рост цен на товары с импортными комплектующими. Журналист Дмитрий Киселев призвал граждан не паниковать из-за изменения стоимости нефти. Он рассказал о козырях, которые есть у России.