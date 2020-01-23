В Госдуме рассказали, когда у России и Белоруссии будет общая валюта

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23 января 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: life.ru

Фото: pixabay.com

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Володацкий рассказал, когда у России и Белоруссии появится общая денежная единица. Вопрос о единой для двух стран валюте закреплен в Союзном договоре, который был подписан 20 лет назад.

«С учётом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт — уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы, — то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания», - объяснил Володацкий.

Он подчеркнул, что уже сейчас страны активно взаимодействуют по вопросам промышленности, обороны, культуры и медицины. Подобное сотрудничество также закреплено в Союзном договоре.

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