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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

В Госдуме планируют расширить условия кредитования малого и среднего бизнеса

, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме планируют расширить условия кредитования малого и среднего бизнеса
Фото: сайт Госдума РФ

Принятый в первом чтении законопроект должен закрепить в законодательстве понятие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Участниками этой системы станут корпорация развития МСП, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства, а также региональные фонды содействия кредитованию.

«По мнению авторов законопроекта, документ обеспечит ежегодный рост поддержки малого и среднего бизнеса не менее чем на 3%, причем, к 2024 году предполагается до 6 тысяч получателей», – сообщается на сайте Госдумы.

Корпорация МСП будет ранжировать фонды в зависимости от финансовой устойчивости и эффективности. Чем лучше тот или иной фонд отработает, тем больше будет финансовая поддержка. Сейчас такие фонды работают во всех субъектах РФ.

В настоящее время объем гарантий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, составляет около 82 млрд рублей. В ближайшие четыре года на докапитализацию региональных гарантийных организаций предусмотрено около 12 млрд рублей – эти средств должны направляться в регионы из федерального бюджета в виде субсидий.

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