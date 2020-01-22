Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

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22 января 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей.

Об этом он заявил в Совете Федерации, который утром 22 января утвердил его в должности.

По мнению Краснова, к каждому конкретному делу, касающемуся бизнес-сообщества, нужно подходить индивидуально. Он также сказал, что защита прав предпринимателей стоит очень остро, и задача прокуратуры состоит в том, чтобы обеспечить законность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей.

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