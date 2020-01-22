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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей
Фото: соцсети

Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей.

Об этом он заявил в Совете Федерации, который утром 22 января утвердил его в должности.

По мнению Краснова, к каждому конкретному делу, касающемуся бизнес-сообщества, нужно подходить индивидуально. Он также сказал, что защита прав предпринимателей стоит очень остро, и  задача прокуратуры состоит в том, чтобы обеспечить законность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей.

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ДВа

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Общество

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей. Об этом он заявил в Совете Федерации, который утром 22 января утвердил его в должности.

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