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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин сообщил Краснову о недопустимости "местничества" в Генпрокуратуре

, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Путин сообщил Краснову о недопустимости
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал регулярные встречи кандидату на пост генпрокурора Игорю Краснову, в случае поддержки со стороны Совета федерации и назначения его на должность.

"Прокуратура призвана работать над тем, чтобы единообразно понимались и применялись все законы РФ на всей территории нашей страны. Абсолютно убежден в том, что это идет на пользу гражданам. Не должно быть здесь никакого местничества",

"Спасибо, Владимир Владимирович, за доверие. Будем работать, стараться, чтобы все соблюдали Конституцию РФ и законы, которые действуют на территории РФ", - ответил господин Краснов на встрече с главой российского государства.

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