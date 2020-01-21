Путин сообщил Краснову о недопустимости

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21 января 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал регулярные встречи кандидату на пост генпрокурора Игорю Краснову, в случае поддержки со стороны Совета федерации и назначения его на должность.

"Прокуратура призвана работать над тем, чтобы единообразно понимались и применялись все законы РФ на всей территории нашей страны. Абсолютно убежден в том, что это идет на пользу гражданам. Не должно быть здесь никакого местничества",

"Спасибо, Владимир Владимирович, за доверие. Будем работать, стараться, чтобы все соблюдали Конституцию РФ и законы, которые действуют на территории РФ", - ответил господин Краснов на встрече с главой российского государства.

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