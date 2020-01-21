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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Краснов перечислил, над чем надо работать Генпрокуратуре

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Краснов перечислил, над чем надо работать Генпрокуратуре
Фото: Википедия

Заместитель главы Следственного комитета России Игорь Краснов, которого Владимир Путин предложил на пост генпрокурора, рассказал, на что ведомству стоит сделать упор.

Краснов заверил президента, что Генпрокуратура будет работать над укреплением обратной связи с россиянами, борьбой с преступностью и коррупцией.

«Будем работать, стараться, чтобы все соблюдали Конституцию РФ и законы, которые действуют на территории РФ. Планируем укреплять обратную связь с населением, людьми, будем смотреть, где у нас есть какие-то упущения, недостатки и работать напрямую с людьми, бороться с коррупцией и преступностью», - заявил он.

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