В России в 2021 году может исчезнуть такое понятие, как минимальный размер оплаты труда

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23 января 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Pixabay

Минюст РФ разработает законопроект, который исключит из Гражданского кодекса такое определение, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

В декабре 2020 года ведомство должно представить документ правительству, а в марте 2021 года его внесут на рассмотрение Госдумы.

Вместо МРОТ в кодексе может появиться новое определение – некая условная финансовая единица, к примеру. Необходимость внесения изменений в Минюсте объясняют неоднозначной трактовкой самого понятия МРОТ.

Известно, что законопроект уже готовы поддержать в «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Депутаты Госдумы считают, что нововведение повысит значение существующего МРОТ. К тому же, по предложению президента России Владимира Путина размер минимальной зарплаты будет закреплен в Конституции РФ и не сможет быть меньше среднего прожиточного уровня в стране.

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