Россиянам планируют повысить зарплату

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5 января 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Специалисты рассказали, что в 2020 году многих россиян может ожидать рост зарплат. Среди российских компаний около 80% планирует повысить заработную плату сотрудников на 10%, а 90% компаний с иностранным капиталом готовы увеличить зарплату на 7%.

«Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом», - сообщили эксперты.

При этом работодатели заверяют, что доход сотрудников будет пересмотрен в первом полугодии наступившего 2020 года. Некоторые компании обещают заняться этим уже в январе.