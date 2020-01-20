Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Беларусь начала импорт норвежской нефти

, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Беларусь начала импорт норвежской нефти
Нефтепровод "Дружба", фото: соцсети

Госпредприятие "Литовские железные дороги" (Lietuvos Geležinkeliai) в понедельник, 20 января, объявило о начале транспортировки нефти из Норвегии через Клайпедский порт на территорию Белоруссии.

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти. вскоре ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель госконцерна "Белнефтехим".

"Груз из Клайпедского порта заказчику будет перевезен по железной дороге", - сообщил представитель литовской компании Мантас Дубаускас. Он также заявил о готовности предприятия к выполнению подобных заказов.

Продавец неизвестен, однако, по предположению источников агентства Reuters, им мог выступить французский Total. Один из собеседников отметил, что для Минска эта покупка вышла значительно дороже поставок из России.

Читайте также:
1. "Ъ": переговоры по транзиту нефти из РФ через Беларусь затягиваются
2. Глава ООН обеспокоен закрытием нефтяных портов и месторождений в Ливии

АС

//картина дня

Экономика

Активы компании

Активы компании "Газпром", арестованные по требованию "Нафтогаза", разморозили

Аресты и обеспечительные меры на активы "Газпрома" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам "Нафтогаза", сняты. Об этом говорится в сообщении корпорации "Газпром".

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Наступивший 2020 год богат различными астрономическими событиями. Мы станем свидетелями шести затмений - двух солнечных и четырех лунных. Планеты будут сближаться…

//новости ан

Неизвестный вирус быстро распространяется в китайском городе Ухань. По официальным данным количество заболевших 200 человек, но международные организации называют цифру…

//новости ан

Рэпера Гуфа арестовала полиция в аэропорту Абу-Даби. Во время отдыха на Пхукете 40-летний музыкант наломал дров и направлялся в наркоклинику, чтобы поправить здоровье…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, призывавший «мочить» журналистов, вновь оказался в центре скандала. Чиновник от слов решил перейти к делу - расправиться с неугодным…

//новости ан

Экологи заявляют, что новые измерения и пробы грунта доказывают, что новую автомагистраль - Юго-Восточную хорду планируют строить непосредственно на очагах радиоактивного…

Наталью Бочкаревуобвиняли в хранении наркотиков, но она уверяла, что ничего не знала о запрещенных веществах, а признала вину лишь в том, что обнаружив у себя этот…

//новости ан

В Москве появились «съёмные квартиры для создания семьи». Не успели журналисты рассказать о странной тенденции московского рынка недвижимости, как на нее тут же…

В Дагестане массовое заражение. В больницы уже доставлено 193 человека с диагнозом «кишечная инфекция», из них 103 ребенка. Причина заражения – питьевая вода в городской…