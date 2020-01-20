Беларусь начала импорт норвежской нефти

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20 января 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Нефтепровод "Дружба", фото: соцсети

Госпредприятие "Литовские железные дороги" (Lietuvos Geležinkeliai) в понедельник, 20 января, объявило о начале транспортировки нефти из Норвегии через Клайпедский порт на территорию Белоруссии.

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти. вскоре ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель госконцерна "Белнефтехим".

"Груз из Клайпедского порта заказчику будет перевезен по железной дороге", - сообщил представитель литовской компании Мантас Дубаускас. Он также заявил о готовности предприятия к выполнению подобных заказов.

Продавец неизвестен, однако, по предположению источников агентства Reuters, им мог выступить французский Total. Один из собеседников отметил, что для Минска эта покупка вышла значительно дороже поставок из России.

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