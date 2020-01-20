"Ъ": переговоры по транзиту нефти из РФ через Беларусь затягиваются

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20 января 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Москва и Минск, еще не достигшие компромисса в вопросе тарифов на транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" через Белоруссию, приостановили переговоры. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По информации источника издания, одной из основных причин затягивания переговоров сейчас является бессмысленность "обсуждать стоимость до тех пор, пока неизвестны точные объемы, которые пойдут через республику".

Наряду с этим, отмечается, что во многом это будет зависеть от итогов переговоров между "Белнефтехимом" и российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти непосредственно на территорию Белоруссии.

В частности, как напоминает "Коммерсантъ", они касаются премии в 6 долларов на тонну к экспортному паритету, которую в настоящий момент просит российская сторона, и на отмене чего, в свою очередь, настаивают в Минске.

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