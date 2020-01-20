Конкуренция на нефтяном рынке ужесточается

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20 января 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

В 2020 году ситуация на нефтяном рынке может существенно измениться. Ожидать стабилизации цен не приходится. Если произойдёт рост экономик в ряде государств, и торговая война между Пекином и Вашингтоном ослабнет, то Россия сможет увеличить добычу нефти.



На сегодняшний день примерный спрос на нефть составляет порядка 100 миллионов баррелей в сутки. Россия добывает за один день около 12 млн баррелей. Отечественные нефтяные компании планируют выйти из соглашения ОПЕК об объёмах добычи нефти. Таким способом государство намерено увеличить своё присутствие на мировом нефтяном рынке и реализовать более крупные проекты.



Серьёзное влияние на рынок углеводородов оказывает добыча сланцевого газа США. Американские компании планируют увеличивать его добычу, однако меньшими темпами, чем это было ранее.



При этом американские нефтяные компании не намерены бурить новые скважины для добычи сырья. Чтобы получить инвестиции от государства, они вынуждены были занижать стоимость нефти. Ряд экспертов из США отметили, что некоторые компании сократили свои объёмы по добыче нефти на 12%.



Россия в условиях жёсткой рыночной конкуренции вынуждена прибегать к применению новых технологий для выкачки нефти из трудноизвлекаемых мест.



