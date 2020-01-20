Глава ООН обеспокоен закрытием нефтяных портов и месторождений в Ливии

//В мире 13+

20 января 2020, 03:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, фото: Youtube

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил в воскресенье, 19 января, что он очень обеспокоен тем, что в Ливии было закрыто несколько нефтяных портов и нефтяное месторождение.

Силы, лояльные восточному командующему Халифе Хафтару, прекратили добычу на всех крупных нефтяных месторождениях Ливии, что привело к удушению финансирования страны и затмило международный саммит мира в Берлине.

Ранее сообщалось, что результатом конференции по Ливии в столице Германии стал договор между странами о недопущении поставок оружия обеим сторонам конфликта. В связи с этим была сформирована специальная комиссия.