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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Глава ООН обеспокоен закрытием нефтяных портов и месторождений в Ливии

, 03:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Глава ООН обеспокоен закрытием нефтяных портов и месторождений в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, фото: Youtube

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил в воскресенье, 19 января, что он очень обеспокоен тем, что в Ливии было закрыто несколько нефтяных портов и нефтяное месторождение.

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Конференция по Ливии в Берлине обозначила главные цели для перемирия

Силы, лояльные восточному командующему Халифе Хафтару, прекратили добычу на всех крупных нефтяных месторождениях Ливии, что привело к удушению финансирования страны и затмило международный саммит мира в Берлине.

Ранее сообщалось, что результатом конференции по Ливии в столице Германии стал договор между странами о недопущении поставок оружия обеим сторонам конфликта. В связи с этим была сформирована специальная комиссия.

ЕП

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