Глава ООН обеспокоен закрытием нефтяных портов и месторождений в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил в воскресенье, 19 января, что он очень обеспокоен тем, что в Ливии было закрыто несколько нефтяных портов и нефтяное месторождение.
Силы, лояльные восточному командующему Халифе Хафтару, прекратили добычу на всех крупных нефтяных месторождениях Ливии, что привело к удушению финансирования страны и затмило международный саммит мира в Берлине.
Ранее сообщалось, что результатом конференции по Ливии в столице Германии стал договор между странами о недопущении поставок оружия обеим сторонам конфликта. В связи с этим была сформирована специальная комиссия.