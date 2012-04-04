Инициативная группа граждан РФ готовит референдум о целесообразности вступления России в ВТО. В то время, когда мировая торгово-финансовая система трещит по швам, а все государства только обособляют свои рынки с тем, чтобы обезопасить себя от ненужных конкурентов, руководство РФ с упорством, достойным лучшего применения, тащит нашу страну в ВТО. Специально для «АН» на вопрос «Зачем Россия вступает в ВТО, и неужели нам мало своих проходимцев?» отвечают…



Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (фракция КПРФ), кандидат экономических наук, заслуженный работник сельского хозяйства РФ:

«Не знаю, кому российское руководство хочет угодить…»

- Прежде чем войти в ВТО, неплохо бы посмотреть, как нам выйти из той ситуации, в какую мы загоним свое производство. Практически 18 лет шли согласования, и, безусловно, в августе единороссы проголосуют за вступление во Всемирную торговую организацию. Мы вступаем в ВТО на марше, ведь у нас абсолютно не защищено сельскохозяйственное производство. Тем более что к 2017 году у нас остается господдержка в 6,4 млрд. долларов, что является очень унизительным для всего российского агропрома! И это в то время, когда ежегодно более 100 млрд. долларов (только по официальным данным) утекают за границу. А проходимцев, которые воспользуются вступлением в ВТО, и без этого полно. Год назад, в прошлом созыве я озвучил протокольное поручение от фракции КПРФ о том, чтобы проверить законность накоплений нашими гражданами в зарубежных банках, а также своевременную уплату налогов с этих сумм. Но «Единая Россия», ЛДПР, и «Справедливая Россия» тогда проголосовали против моего протокольного поручения. А вот американцы во время начала финансового кризиса проверили 15 тыс. своих граждан, которые имеют счета в швейцарских банках. Не знаю, кому российское руководство хочет угодить, но мы очень суетимся с этим ВТО. Сталин в годы войны сумел сделать наш авиапром абсолютно конкурентоспособным, а сегодня мирное время, но авиапром загублен, мы не готовим кадры… Конечно, я уважаю нашу молодежь, но в 27 лет быть командиром корабля – это риск. Я уж не говорю о сокращении подготовки кадров в Ульяновском авиаучилище… Не надо никому угождать. Самое главное, чтобы народ верил во власть. А ведь в начале прошлого века Столыпин каждой семье, которая переезжала за Урал, давал 5 рублей золотом на обустройство усадьбы, покупку коровы и т.п. Нужно защищать свои интересы – финансовые, экономические, продовольственные и т.п. То есть при вступлении в ВТО должна быть такая гарантированная планка защиты, что мы переживем любые потрясения.

Оксана Дмитриева, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция «Справедливая Россия»), профессор, доктор экономических наук:

«Рядовой россиянин от вступления России в ВТО не выиграет»

- Райских кущ там не ожидается, и пока не совсем понятно, зачем мы туда вступаем, поскольку нам нечего защищать на внешнем рынке. Ведь всего несколько процентов от нашего экспорта составляет доля машин, оборудования и продукции обрабатывающей промышленности, которая может испытывать тарифные и нетарифные ограничения. Все остальное – 90% нашего экспорта – это сырье и энергоносители, которые не испытывают никаких проблем по выходу на внешний рынок. Следствием вступления будет то, что основные цены и тарифы на энергоносители внутри страны потребуется перевести до европейского и мирового уровня. Естественно, это повлечет рост тарифов, и рядовой россиянин от вступления России в ВТО, скорее всего, не выиграет. Правда, у России появятся, я бы сказала, некоторые политико-законодательные преимущества, что частично заставит нас принять такие нормы, которые будут полезны для страны. То есть, это вхождение позитивно тем, что Россия получает трансфер цивилизованного законодательства и деловой этики.

Руслан Хасбулатов, заведующий кафедрой мировой экономики Российской академии им. Г. В. Плеханова, член-корреспондент РАН:

«Немыслимо стоять в стороне»

- Это – необходимость! И здесь не следует исходить лишь из голого расчета, что нам будет непосредственная прибыль от таких-то отраслей, от поставок на внешний рынок, в Америку и другие страны, - хотя и это, несомненно, важно. Этот вопрос надо рассматривать шире. Сейчас мы говорим о высоких ступенях и интернационализации мировой экономики, ее глобализации и о переплетении хозяйственных связей крупных, малых и сверхмалых стран и экономик. Поэтому для России просто немыслимо стоять в стороне от этого общего интеграционного, глобализационного процесса, который осуществляется, прежде всего, через инструментарий этой фактически единственной универсальной международной организации – ВТО. А всякие концепции, что «нам выгодно не вступать», - не от большого ума.