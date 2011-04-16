Чечне будут выделены дополнительные средства на развитие сельского хозяйства

//Экономика

16 апреля 2011, 13:24 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

Чечне будут выделены дополнительные средства на развитие агропромышленного комплекса. Об этом заявила глава Минсельхоза Елена Скрынник на совещании, которое прошло в Грозном. На развитие агропромышленного комплекса за три последних года Чечня получила из федерального бюджета почти 27 миллиардов рублей. В 2010 году были одобрены еще и инвестиционные проекты на 7,5 миллиардов рублей, передает телеканал "Россия-24". По словам Елены Скрынник, во время своей поездки в республику она увидела, что эти деньги тратятся по назначению.