Художник Никас Сафронов  пожаловался, что его друзьям - зарубежным актерам «промыла мозги» американская пропаганда

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4 марта 2022, 15:03 Источник: teleprogramma.pro

Никас Сафронов, Pavel Kashaev,/globallook.com

Художник Никас Сафронов посетовал на то, что его друзья актеры Орнелла Мути и Николас Кейдж не смогут прилететь на его день рождения в апреле. Всему виной, считает он, «американская пропаганда.

Художник рассказал, что Орнелла Мути, с которой он дружит очень давно, имеет жилье в России и даже намеревалась получить гражданство РФ. Однако теперь отказалась от своих планов.

«Она сказала, что пока не видит возможности в текущей этой обстановке. В силу обстоятельств она также не сможет приехать на мой день рождения 8 апреля. Хотя до этого она всегда была готова и приехать, и участвовать в выставках <...> Она не может прилететь, Николас Кейдж не может прилететь. Мы видим наглядно, как американцы промывают всем мозги, вкладывают в голову свои идеи», - сказал Сафронов в беседе с Teleprogramma.pro.



