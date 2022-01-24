Русская классика известна всему миру: как зарубежные звезды относятся к произведениям великих отечественных авторов

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24 января 2022, 09:27 Анна Елизарова,

Не секрет, что русскую классику знают и любят во многих уголках земного шара. Многие страны экранизируют отечественную литературу, самые знаменитые режиссеры за рубежом берут за основу героев, сюжеты из произведений русских классиков. Среди зарубежных звезд немало ценителей, которые знают отечественные книги от корки до корки.

Любимец публики и известный актер Киану Ривз уже ни раз отмечал свою любовь к русской культуре. В список его любимых авторов входят Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский. А о Чехове в одном из интервью он сказал: «Я очень люблю Антона Павловича за его тихую, глубокую, пронзительную мудрость. В его пьесах, как и в реальной жизни, нет явно отрицательных или исключительно положительных персонажей, нет героев и злодеев. Неясен с первого взгляда даже сам конфликт». Интересно и то, что Ривз прочитал «Гамлета» Шекспира на русском языке.

Британский актер Том Хиддлстон, наиболее известный по суперзлодейской роли Локи из «Мстителей», тоже выделяет Чехова. По мнению артиста, Антон Павлович — великий драматург, который воссоздает конкретные эпизоды из жизни героя, находящегося в определенное время в определенном месте. Актеру удалось сыграть в британской интерпретации пьесы «Иванов» по одноименному произведению писателя.

Симпатию к творчеству русских классиков проявляет Джаред Лето — американский актер и фронтмен рок-группы «Thirty Seconds to Mars». Он называет своей любимой книгой антиутопию «Мы» Евгения Замятина и утверждает, что произведение, актуальное во все времена, можно смело назвать образцом великой литературы. А легендарная американская телеведущая Опра Уинфри называла «самой захватывающей историей любви» роман Льва Толстого «Анна Каренина».

А Джонни Депп, отвечая на вопрос «Какие книги можно перечитывать из раза в раз?» называет не только произведение французского писателя Шарля Бодлера «Цветы зла», но и повесть Федора Достоевского «Записки из подполья». Кроме того, артист рассказал о своей заветной мечте — он мечтает побывать в тех уголках России, где творили великие писатели, его кумиры.

Многие зарубежные звезды не просто любят российскую культуру — они стремятся выучить язык и получить гражданство. Всемирно известный французский актер Жерар Депардье еще в 2013 году стал гражданином России. Его знакомство с классикой наших писателей произошло в двадцатилетнем возрасте с произведений Достоевского, Толстого, Пушкина и Булгакова. Его любовь к русской литературе видно и на сцене: с его участием во французских театрах ставили и «Братьев Карамазовых», и «Идиота». Кроме того, он стал инициатором съемок фильма «Распутин», в котором сыграл главную роль.

Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, тоже поклонник русской литературы. Увлечение началось с романов Михаила Булгакова, которые буквально «свели его с ума». Будучи подростком он прочитал «Преступление и наказание» Достоевского, потом Гоголя, Замятина и влюбился в нашу культуру окончательно.

Мудрыми писателями называет русских классиков Британский актер Рэйф Файнс. Чехов, Тургенев, Толстой, Пушкин — авторы, которые потрясающе умеют исследовать и показывать душу человека. Сам актер играл и Чехова, и Евгения Онегина, он снимался в фильме Веры Глаголевой «Две женщины», снятом по пьесе Тургенева «Месяц в деревне».

Многие зарубежные звезды по-настоящему любят произведения русских классиков. Они сравнивают с героями произведений свою жизни, стремятся рассказать о них жителям своей страны. Восхищение вызывает то, какое место уделяют описанию души человека, изменений в тот или иной период жизни. Почти все в один голос вторят, что произведения русских писателей остаются вне времени, они актуальны всегда, точно отражают проблемы общества практически в любой период истории.

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